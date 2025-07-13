Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Bu hafta, piyasaların yakından takip ettiği analizler doğrultusunda, toplam 67 hisse senedi için 90 hedef fiyat tahmini açıklandı.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...