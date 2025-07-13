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  4. Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan

Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan

Borsada halka açık işlem gören Ülker, Aselsan, Migros, Tüpraş, Turkcell, Bim, Sabancı, Pegasus, Turkish Airlines, Koç, Garanti BBVA, Akbank, Tofaş, Mavi Giyim de yer aldığı 67 hisse için yeni tahminler açıklandı.

Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Bu hafta, piyasaların yakından takip ettiği analizler doğrultusunda, toplam 67 hisse senedi için 90 hedef fiyat tahmini açıklandı.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...

1 | 68
Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan - Sayfa 2

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
HSBC hedef fiyatı: 19,50 TL
Tavsiye: Al

Bank of America hedef fiyatı: 19,90 TL
Tavsiye: Al

Gedik Yatırım hedef fiyatı: 17,74 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

Tacirler Yatırım hedef fiyatı: 19,20 TL
Tavsiye: Al

2 | 68
Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan - Sayfa 3

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
HSBC hedef fiyatı: 85,00 TL
Tavsiye: Al

Bank of America hedef fiyatı: 92,00 TL
Tavsiye: Al

Gedik Yatırım hedef fiyatı: 84,80 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

Tacirler Yatırım hedef fiyatı: 80,20 TL
Tavsiye: Tut

3 | 68
Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan - Sayfa 4

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
HSBC hedef fiyatı: 41,00 TL
Tavsiye: Al

Bank of America hedef fiyatı: 43,00 TL
Tavsiye: Al

Gedik Yatırım hedef fiyatı: 41,15 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

Tacirler Yatırım hedef fiyatı: 38,80 TL
Tavsiye: Tut

Marbaş Menkul hedef fiyatı: 36,12 TL
Tavsiye: Al

4 | 68