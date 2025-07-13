Hangi hisseler yükselecek? 67 hisse için rakamlar değişti: Tüpraş, THY, Bim, Koç, Turkcell, Aselsan
Borsada halka açık işlem gören Ülker, Aselsan, Migros, Tüpraş, Turkcell, Bim, Sabancı, Pegasus, Turkish Airlines, Koç, Garanti BBVA, Akbank, Tofaş, Mavi Giyim de yer aldığı 67 hisse için yeni tahminler açıklandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Bu hafta, piyasaların yakından takip ettiği analizler doğrultusunda, toplam 67 hisse senedi için 90 hedef fiyat tahmini açıklandı.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
HSBC hedef fiyatı: 19,50 TL
Tavsiye: Al
Bank of America hedef fiyatı: 19,90 TL
Tavsiye: Al
Gedik Yatırım hedef fiyatı: 17,74 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tacirler Yatırım hedef fiyatı: 19,20 TL
Tavsiye: Al
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
HSBC hedef fiyatı: 85,00 TL
Tavsiye: Al
Bank of America hedef fiyatı: 92,00 TL
Tavsiye: Al
Gedik Yatırım hedef fiyatı: 84,80 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tacirler Yatırım hedef fiyatı: 80,20 TL
Tavsiye: Tut