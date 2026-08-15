Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler
Borsanın yükseldiği haftada yükselişleri ile dikkat çeken hisseler oldu. Peki borsada en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?
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Borsada 10-14 Ağustos işlem haftasını BİST100 endeksi %2,85 artışla 14172,26 puandan kapandı.
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Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
CRFSA
Kapanış fiyatı 338,25 TL
Haftalık değişim yüzde +60,69
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