  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler

Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler

Borsanın yükseldiği haftada yükselişleri ile dikkat çeken hisseler oldu. Peki borsada en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler - Sayfa 1

Borsada 10-14 Ağustos işlem haftasını BİST100 endeksi %2,85 artışla 14172,26 puandan kapandı.

1 | 11
Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler - Sayfa 2

Borsada geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler... 

2 | 11
Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler - Sayfa 3

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
CRFSA
Kapanış fiyatı 338,25 TL
Haftalık değişim yüzde +60,69

3 | 11
Hangi hisselerin yıldızı parladı? Borsanın yükseldiği haftada en çok kazandıran hisseler - Sayfa 4

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
KGYO
Kapanış fiyatı 12,65 TL
Haftalık değişim yüzde +42,13

4 | 11