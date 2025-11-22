Hangi hissenin getiri potansiyeli ne kadar? Aracı kurumların favori hisseleri belli oldu
Borsada işlem gören şirketlerin 2025 üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamasının ardından banka ve aracı kurumların favori hisseleri de belli oldu. İşte öne çıkan 15 hissenin potansiyeli...
ForInvest Haber'in raporuna göre öne çıkan 15 hissede beklenen artışlar şu şekilde listelendi. İşte THY, BİM, Aselsan, Koç, Ford, Pegasus ve diğer hisseler için beklentiler...
1- Akbank (AKBNK)
Yer Alınan Portföy Sayısı: 17
Ortalama Hisse Fiyatı: 90,26 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı: 106,4 TL
Son Fiyat: 61,9 TL
Ortalama Hisse Fiyatına Göre Getiri Potansiyeli Yüzde 45,82
Yüksek Hedef Fiyata Göre Getiri Potansiyeli: Yüzde 72
2- Turkcell (TCELL)
Yer Alınan Portföy Sayısı: 17
Ortalama Hisse Fiyatı: 155,4 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı: 176 TL
Son Fiyat: 96,7 TL
Ortalama Hisse Fiyatına Göre Getiri Potansiyeli: Yüzde 60,7
Yüksek Hedef Fiyata Göre Getiri Potansiyeli: Yüzde 82