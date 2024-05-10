Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı!
Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen sigorta şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
DÜŞÜŞTEKİLER
Europower Enerji (#EUPWR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,38 geriledi.
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Kaleseramik (#KLSER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,70 geriledi.
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Tukaş (#TUKAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,74 geriledi.
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Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,83 geriledi.
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