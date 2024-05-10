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  4. Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı!

Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı!

Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen sigorta şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı! - Sayfa 1

DÜŞÜŞTEKİLER

Europower Enerji (#EUPWR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,38 geriledi.

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Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı! - Sayfa 2

Kaleseramik (#KLSER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,70 geriledi.

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Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı! - Sayfa 3

Tukaş (#TUKAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,74 geriledi.

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Hangi sigorta şirketi zirvede? Yıllık yükselişi yüzde 456'ya ulaştı! - Sayfa 4

Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,83 geriledi.

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