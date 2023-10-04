Hangi ülkede, ne kadar ABD tahvili var?

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve mevcut kısıtlayıcı para politikalarının uzun süre devam edeceği beklentileri tahvil piyasalarında risk unsuru olmaya devam ediyor.

Hükümetlerin artan bütçe açıkları ve mali görünüme ilişkin endişelerle daha fazla tahvil satışı yoluna gitmesi, tahvil fiyatlarını düşürürken,

uzun vadeli getirilerin artmasına neden oluyor.

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