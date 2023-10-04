Hangi ülkede, ne kadar ABD tahvili var?
Artan devlet tahvili getirileri piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor. Faizler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinde. Getirilerin yüksek kalması ülkelerin ödediği faiz maliyetlerini de etkiliyor.
Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve mevcut kısıtlayıcı para politikalarının uzun süre devam edeceği beklentileri tahvil piyasalarında risk unsuru olmaya devam ediyor.
Hükümetlerin artan bütçe açıkları ve mali görünüme ilişkin endişelerle daha fazla tahvil satışı yoluna gitmesi, tahvil fiyatlarını düşürürken,
uzun vadeli getirilerin artmasına neden oluyor.
Tahvil getirilerinin hükümetlerin fonlama maliyetlerini belirlemesi nedeniyle, getirilerin yüksek kalması ülkelerin ödediği faiz maliyetlerini de etkiliyor. Devletlerin borçlanma maliyetlerinin artması, konut kredilerinden işletme kredilerine birçok alanda uygun fiyatlı finansman sağlanabilmesinin önünde engel oluşturuyor.
Temmuz ayı itibarıyla ABD hazinesinin ihraç ettiği tahvillerin tutarı toplamda 7,5 trilyon doları aşmış durumda.
Peki hangi ülkenin elinde ne kadar ABD tahvili var?...
Japonya: 1,1 trilyon dolar