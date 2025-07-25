Hangi yatırım daha avantajlı: Arsa mı, konut mu? Uzmanlardan kritik değerlendirme
Faiz indirimine yönelik beklentiler, gayrimenkul piyasasında yeniden hareketlilik yarattı. Kira geliriyle öne çıkan konutlar ve değer artışı potansiyeli taşıyan arsalar, yatırımcılar için dikkat çeken alternatifler arasında yer alıyor. Ancak hangi seçeneğin daha avantajlı olduğu; yatırımcının hedefleri, bütçesi ve risk algısına göre farklılık gösteriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentiler, gayrimenkul piyasasında hareketliliği artırıyor. Yatırımcılar konut mu yoksa arsa mı almalı sorusunun yanıtını ararken, uzmanlar her iki yatırım türünün sunduğu fırsatları ve taşıdığı riskleri değerlendiriyor.
FAİZ İNDİRİMİ TALEBİ ARTIRIYOR
Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda %11,7 artarak 110 bin 626'ya ulaştı ve artış serisi 12. aya taşındı. TÜİK verilerine göre bu artış, ağırlıklı olarak peşin ve senetli satışlardan kaynaklandı. İstanbul Ticaret Gzetesi'nden Yaşar Kaya'nın haberine göre Finansmana erişimdeki zorluklar satışları sınırlasa da, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi beklentisi konut kredisi maliyetlerini düşürerek talebi artırabilir. Bu durum, fiyatların daha da yükseleceği algısıyla tüketicileri alım yapmaya teşvik ediyor.
KİRA FİYATLARINDAKİ YÜKSEK ARTIŞ
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut piyasasındaki fırsatlara dikkat çekti. kira fiyatlarındaki yüksek artışların amortisman sürelerini son 10 yılın en düşük seviyelerine çektiğini belirten Özelmacıklı, “Geçmiş yıllarda 25 yıla yayılan amortisman süresi, son dönemde özellikle istanbul’da neredeyse 15 yıla kadar düştü. kira fiyatlarındaki yüksek artışlar, dairelerin alınıp kiraya verilmesini çok avantajlı hale getirdi” dedi.
"BU SENE KONUT SENESİ"
Özelmacıklı, kira artışlarının enflasyonun üzerinde, konut satış fiyatlarındaki artışın ise enflasyonun altında kalmasının, kiraya verme amacıyla gayrimenkul alanlar için önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. konut arzının da kısıtlı olduğuna işaret eden Özelmacıklı, “inşaat ruhsat sayılarına baktığımızda gerçekten arzın çok sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Minimumda 800 binlerle ifade ettiğimiz konut arzında, 500 binli rakamlara 2-3 senedir ulaşamadık” diye konuştu. Bu senenin ‘konut senesi’ olduğunu söyleyen Özelmacıklı, faiz indirimi sonrası konut satışlarının rekor kıracağını düşündüğünü belirtti.