Hangi yatırım daha avantajlı: Arsa mı, konut mu? Uzmanlardan kritik değerlendirme

FAİZ İNDİRİMİ TALEBİ ARTIRIYOR

Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda %11,7 artarak 110 bin 626'ya ulaştı ve artış serisi 12. aya taşındı. TÜİK verilerine göre bu artış, ağırlıklı olarak peşin ve senetli satışlardan kaynaklandı. İstanbul Ticaret Gzetesi'nden Yaşar Kaya'nın haberine göre Finansmana erişimdeki zorluklar satışları sınırlasa da, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi beklentisi konut kredisi maliyetlerini düşürerek talebi artırabilir. Bu durum, fiyatların daha da yükseleceği algısıyla tüketicileri alım yapmaya teşvik ediyor.