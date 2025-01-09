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Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK)

Happy Center’da ocak indirimleri… Happy Center’da ayçiçek yağından zeytinyağı ve tereyağına, peynirden çaya, sütten yoğurda birçok üründe 20 Ocak tarihine geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Happy Center indirimli gıda ürünleri fiyat listesi…

Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK) - Sayfa 1

SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 299,95 TL

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Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK) - Sayfa 2

BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 309,95 TL

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Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK) - Sayfa 3

KOMİLİ ZEYTİNYAĞI RIVIERA 3 LT

Fiyat: 599, 95 TL

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Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK) - Sayfa 4

KEBİR GURME TEREYAĞI TUZLU/TUZSUZ 400 GR

Fiyat: 179,95 TL

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