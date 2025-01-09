Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK)
Happy Center'da yağdan salçaya, peynirden çaya birçok üründe dev indirim (SON TARİH 20 OCAK)
Happy Center’da ocak indirimleri… Happy Center’da ayçiçek yağından zeytinyağı ve tereyağına, peynirden çaya, sütten yoğurda birçok üründe 20 Ocak tarihine geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Happy Center indirimli gıda ürünleri fiyat listesi…
SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 299,95 TL
1 | 21
BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 309,95 TL
2 | 21
KOMİLİ ZEYTİNYAĞI RIVIERA 3 LT
Fiyat: 599, 95 TL
3 | 21
KEBİR GURME TEREYAĞI TUZLU/TUZSUZ 400 GR
Fiyat: 179,95 TL
4 | 21
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