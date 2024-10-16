Happy Center’de gıda fiyatlarında dev indirim! (HAPPY CENTER İNDİRİM FIRSATINDA SON TARİH 21 EKİM)
Happy Center’de 21 Ekim tarihine kadar yapacağınız alışverişlerde ayçiçek yağından süte, çaydan şekere, kaşar peynirinden zeytine birçok üründe dev indirim fırsatı var. İşte, Happy Center indirimli fiyatlar…
İÇİM YAĞLI UHT SÜT 1 LT.
Raf fiyatı: 38,45 TL
İndirimli fiyatı: 31,95 TL
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KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT.
Raf fiyatı: 279,95 TL
İndirimli fiyatı: 247,95 TL
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HAPPY SWEET UN 4 KG.
Raf fiyatı: 7,95 TL
İndirimli fiyatı: 59,95 TL
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ÇAYKUR TİRYAKİ-RİZE ÇAY 1000 GR.
Raf fiyatı: 229,95 TL
İndirimli fiyatı: 179,95 TL
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