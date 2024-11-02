Harcamaları azaltmak ve tasarrufu artırmak için 5 psikolojik para hilesi
Para biriktirmek için kendinizi hazırlamak bazen işin yarısıdır. Harcama dürtüsüyle savaşmak ve düzenli tasarruf yapacak kadar disiplinli kalmak zor olabilir. Hemen herkes zaman zaman yanlış ya da kendisine uygun olmayan finansal kararlar vermiştir.
Denemeye değer 5 harcama hilesi
Daha doğru harcama alışkanlıkları edinerek, ani satın alımları azaltabilir, tasarruflarınızı artırabilir ve mali hedeflerinize daha da yaklaşabilirsiniz. İşte harcamalar ve tasarruf konusundaki düşünce tarzınızı değiştirmek için bazı ipuçları:
Kart bilgilerinizi cihazlarınızda saklamayın
Tarayıcılar, uygulamalar ve web siteleri, ödeme işlemlerini hızlandırmak için kredi veya banka kartı bilgilerinizi kaydetmenize olanak tanır. Bu durum ihtiyacınız olmayan bir ürünü hemen satın almanıza neden olabilir.
Cüzdanınızı bulmak ve kart bilgilerinizi manuel olarak girmek için geçecek o birkaç saniye, satın alma kararınızı gözden geçirmenizi sağlayabilir. Ayrıca, ödeme bilgilerinizi çevrimiçi saklamak, bir veri ihlali durumunda dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riskini artırır.
Bir dahaki sefere ödeme bilgilerinizi kaydetme seçeneğiyle karşılaştığınızda, bu teklifi kabul etmediğinizde hem ani harcamalarınızı azaltabilir hem de hassas verilerinizi koruyabilirsiniz.
Sadece nakit kullanın
Araştırmalar, kredi kartıyla ödeme yaparken insanların nakitle ödemeye kıyasla daha az duygusal rahatsızlık yaşadığını ve bu nedenle fazla harcama yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Örneğin, 2001’de yapılan bir çalışmada tüketicilerin, kredi kartıyla ödeme yaparken aynı ürüne daha fazla ödeme yapmaya daha istekli oldukları bulundu.