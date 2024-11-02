Harcamaları azaltmak ve tasarrufu artırmak için 5 psikolojik para hilesi

Cüzdanınızı bulmak ve kart bilgilerinizi manuel olarak girmek için geçecek o birkaç saniye, satın alma kararınızı gözden geçirmenizi sağlayabilir. Ayrıca, ödeme bilgilerinizi çevrimiçi saklamak, bir veri ihlali durumunda dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riskini artırır.

Bir dahaki sefere ödeme bilgilerinizi kaydetme seçeneğiyle karşılaştığınızda, bu teklifi kabul etmediğinizde hem ani harcamalarınızı azaltabilir hem de hassas verilerinizi koruyabilirsiniz.