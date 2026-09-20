Hareketli geçen haftada fon piyasasında neler oldu? Yüzde 84'lük düşüş dikkat çekti
Fon piyasasında hareketli geçen haftada yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 geriledi. Bir yatırım fonunda ise yüzde 84,13'lük düşüş yaşandı.
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Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.
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BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.
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