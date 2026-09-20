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Hareketli geçen haftada fon piyasasında neler oldu? Yüzde 84'lük düşüş dikkat çekti

Fon piyasasında hareketli geçen haftada yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 geriledi. Bir yatırım fonunda ise yüzde 84,13'lük düşüş yaşandı.

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Hareketli geçen haftada fon piyasasında neler oldu? Yüzde 84'lük düşüş dikkat çekti - Sayfa 1

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.

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Hareketli geçen haftada fon piyasasında neler oldu? Yüzde 84'lük düşüş dikkat çekti - Sayfa 2

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

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Hareketli geçen haftada fon piyasasında neler oldu? Yüzde 84'lük düşüş dikkat çekti - Sayfa 3

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

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Hareketli geçen haftada fon piyasasında neler oldu? Yüzde 84'lük düşüş dikkat çekti - Sayfa 4

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

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