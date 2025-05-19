Havalar ısındı, düğün sezonu açıldı: 'Evet' demek kaç TL? İşte maliyetler...

Şile'de görüştüğümüz mesire alanı işletmecisi Mehmet Şanlısöz, yaz aylarında sadece 3 hafta sonu boş oldukları bilgisini paylaştı. Burada ise müzik hariç ancak pasta ve içecek ikramı dahil olmak üzere 5 saatlik bir düğün eğlencesi 50 kişi için 200 bin TL'den başlıyor. Fiyata fotoğraf ve video çekimleri ise dahil değil.