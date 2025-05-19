Havalar ısındı, düğün sezonu açıldı: 'Evet' demek kaç TL? İşte maliyetler...
Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çift evleniyor. Söz, nişan ve düğün masrafları göz önüne alındığında evliliğin maliyeti bir milyon TL'yi geçiyor. Sadece fotoğraf çekimi ve albüm işleri 35 bin TL'den başlarken, kişi sayısı arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Afyonkarahisar Valiliği ise düğün maliyetlerini azaltmak için ilginç bir karar aldı. Yeni karar göre, kentteki düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve bir küpe takılacak. Düğünler ise 3 gece değil bir gece sürecek.
Havalar ısınmaya başladı, düğün sezonu açıldı. Maliyetler, çiftleri kara kara düşündürmeye başladı. Yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiği ülkemizde düğün maliyetleri bir milyon TL'yi buluyor. Çiftler, bir yandan tasarruf etmeye çalışırken bir yandan da hayatları için önemli olan bu günü özel ve anlamlı kılmak istiyor.
Tasarruf önlemleri kapsamında ülkede dikkat çekici kararlar da alınıyor. Afyonkarahisar Valiliği, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. Dürü adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak.
Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek" şeklinde karar aldı. Karar, çiftler tarafından memnuniyetle karşılandı.
5 SAATİ 500 BİN TL
Düğün maliyetlerine baktığımızda ise İstanbul'da 5 saatlik bir düğün salonu kiralamak ortalama 500 bin TL'yi buluyor. Bu nedenle vatandaşlar baharın gelmesiyle de birlikte daha ekonomik olan mesire alanlarını kiralamaya başladı.
Şile'de görüştüğümüz mesire alanı işletmecisi Mehmet Şanlısöz, yaz aylarında sadece 3 hafta sonu boş oldukları bilgisini paylaştı. Burada ise müzik hariç ancak pasta ve içecek ikramı dahil olmak üzere 5 saatlik bir düğün eğlencesi 50 kişi için 200 bin TL'den başlıyor. Fiyata fotoğraf ve video çekimleri ise dahil değil.