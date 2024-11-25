Havaların soğuması salatalık fiyatlarını da etkiledi: Bahçede 30, markette 60 TL'den başlıyor

"10 senede ilk defa bu kadar para kazandık"

Erdemli ilçesinde örtü altında salatalık üretimi yaptıklarını belirten Ömer Çerçi," Haftada 2 gün hasat ediyoruz. Hasat ettiğimiz ürünü Mersin'e gönderiyoruz. Biz emek verip, masraf ederek ürettiğimiz salatalığı bahçeden 30-35 TL'ye satıyoruz. Marketlere ise 75-80'e satıyor. Onlar bizden iki kat daha fazla para kazanıyor. Biz salatalık üretimini 10 senedir yapıyoruz. 10 senede ilk defa bu kadar para kazandık. Bu sene bizim için fiyatlar iyi oldu" dedi.