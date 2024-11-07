Havale ve EFT işlemlerinde dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemiyle büyük tuzak

Peki hesabınıza yüklü miktarda para yatırılırsa ne yapılmalı? Uzmanlar, bu paranın kesinlikle çekilmemesi ve hemen ardından da bankaya, emniyet güçlerine ve mümkünse savcılığa durumu bildirmek gerektiği konusunda uyarıyor.

Aksi halde, bu paranın arkasında dolandırıcılık veya yasa dışı bir faaliyet olma olasılığı yüksek. Hesabınıza yatan bu para, sizi farkında olmadan bir dolandırıcılık zincirinin parçası haline getirebilir.