Havale ve EFT işlemlerinde dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemiyle büyük tuzak
Banka hesabı bulunan milyonlarca kişiyi etkileyebilecek yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündemde. Uzmanlar, hesabına aniden büyük bir meblağ yatırıldığını fark eden vatandaşları önemli bir konuda uyarıyor.
Son zamanlarda banka hesaplarına bilinmeyen kaynaklardan büyük meblağlar yatırılması ile ilgili haberler artış gösterdi. Ancak bu durum, genellikle dolandırıcıların kullandığı yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor.
Peki hesabınıza yüklü miktarda para yatırılırsa ne yapılmalı? Uzmanlar, bu paranın kesinlikle çekilmemesi ve hemen ardından da bankaya, emniyet güçlerine ve mümkünse savcılığa durumu bildirmek gerektiği konusunda uyarıyor.
Aksi halde, bu paranın arkasında dolandırıcılık veya yasa dışı bir faaliyet olma olasılığı yüksek. Hesabınıza yatan bu para, sizi farkında olmadan bir dolandırıcılık zincirinin parçası haline getirebilir.
BANKA HESABINDA BİR ANDA 23 MİLYON LİRA GÖRDÜ
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşayan bir vatandaş, doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde gözlerine inanamadı. Hesabında tam 23 milyon 16 bin 393 TL gibi devasa bir bakiye olduğunu fark etti.