Hayatınıza ilham verecek 9 milyarder alışkanlığı

1. Kişisel gelişim için okuyun

Milyarderlerin ortak olarak paylaştığı günlük alışkanlık okumaktır. Örneğin, bir girişimciyseniz, etkili bir lider ve üretken bir işletme sahibi olmak için okumanız gerekir. Thomas Crowley tarafından yürütülen bir araştırma, kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin yaklaşık %85'inin her ay en az iki veya daha fazla kitap okuduğunu gösteriyor. Warren Buffett bu örneklerden biri. Gününün %80'ini okumaya ayırıyor. Yatırım kariyerinin ilk günlerinde, tek bir günde 600 ila 1000 sayfa okuduğu biliniyor.

Milyarderler bazen zevk için okusalar da, kendilerini geliştirmeyi de öğrenirler. Liderlik, nasıl yapılır, kişisel gelişim, biyografiler, hayat tüyoları gibi konuları okurlar ve güncel olayları da takip ederler.