Hayatınıza ilham verecek 9 milyarder alışkanlığı
Teknoloji geliştikçe ve bilgi daha erişilebilir hale geldikçe, başarıyı tanımlamak da daha zor hale geldi. Birçok insan, başarının gerçek formülünü keşfetmeye çalışıyor. Finansal başarıya nasıl ulaşılacağına dair çeşitli kurslar, makaleler, videolar ve kitaplar var. Başarı aslında o kadar da karmaşık değil. İşte hayatınıza ilham verecek 9 milyarder başarı alışkanlığı…
1. Kişisel gelişim için okuyun
Milyarderlerin ortak olarak paylaştığı günlük alışkanlık okumaktır. Örneğin, bir girişimciyseniz, etkili bir lider ve üretken bir işletme sahibi olmak için okumanız gerekir. Thomas Crowley tarafından yürütülen bir araştırma, kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin yaklaşık %85'inin her ay en az iki veya daha fazla kitap okuduğunu gösteriyor. Warren Buffett bu örneklerden biri. Gününün %80'ini okumaya ayırıyor. Yatırım kariyerinin ilk günlerinde, tek bir günde 600 ila 1000 sayfa okuduğu biliniyor.
Milyarderler bazen zevk için okusalar da, kendilerini geliştirmeyi de öğrenirler. Liderlik, nasıl yapılır, kişisel gelişim, biyografiler, hayat tüyoları gibi konuları okurlar ve güncel olayları da takip ederler.
2. Birden fazla gelir kaynağı oluşturun
Başarılı insanların bir diğer başarı alışkanlığı da tek bir gelir kaynağına bağlı olmamaları. Her milyarderin birden fazla gelir kaynağı vardır. Bu onların ekonomik zorlukları yönetmelerine ve daha fazla para kazanmalarına yardımcı olur. Adeta pasif gelir bağımlılarıdırlar. Kredilerden faiz, gayrimenkulden kira geliri, fikri mülkiyetlerden telif hakkı, yatırımlardan temettü kazanırlar. Ayrıca yan bir iş kurarlar veya bir web sitesi yönetirler veya bilgilerini satarlar. Onlar her zaman birden fazla gelir akışı oluşturmanın yollarını öğrenirler.
3. Belirli bir aylık bütçeyle yaşayın
Ortalama bir milyarder şansa ve ikramiyeye inanmaz. Nakit akışını -gelir ve giderleri- anlamak için zaman ayırırlar. Buna dayanarak, aylık bir bütçe oluştururlar ve buna dindar bir şekilde sadık kalırlar. Bütçenin özü, gereksiz harcamaları en aza indirmektir. Bu, finansal hayatınızın tam kontrolünü ele geçirmenize yardımcı olur. Bütçeleme, finansal hedeflerinize ulaşmak için aşırı harcamalardan kaçınmanıza yardımcı olur.
4. Parayı yönetin ve maksimize edin
Bir milyarder için en önemli eğitim finansal zekadır. Hiç kimse finansal zeka edinmeden finansal özgürlüğe kavuşamaz. Bu, milyarderlerin gelirleri ne olursa olsun vergi stratejileri hakkındaki bilgilerini güncel tutmalarının daha da önemli bir nedenidir. Bu stratejileri, vergi indirimleri ve avantajları çok iyi bilirler. 2018 yılında yaklaşık küresel 60 şirketin yasal olarak 0 dolar ödedi. Federal gelir vergisini stratejiler ve avantajlarla ödemekten kurtulan bu şirketler Chevron, Amazon, Halliburton, General Motors, Delta olmuştu. Bu nasıl oldu? Vergi iadesi aldılar. Peki bunu nasıl başarıyorlar? ITEP raporuna göre, mümkün olduğunca az vergi ödemenin yaratıcı ve karmaşık yollarını keşfetmelerine yardımcı olan vergi uzmanlarına kadrolarında yer vermeleri vergilerin avantajlı durumlarını keşfetmelerini sağladı.