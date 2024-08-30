Hayvancıların çoban isyanı: Türk kalmadı, Afgan mum tutturuyor, devlet yardımcı olsa et bedava olur
Hayvancılar çoban bulamamaktan yakınırken, bazıları çareyi sürülerini satmakta buluyor. Sivas'ta hayvancılık yapan Demiray, "Türk çoban yok. Afgan çobanlarsa bizlere mum tutturuyorlar. Devlet bize yardımcı olsa, hayvancılık devam etse Türkiye'de et bedava olur. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık." dedi.
Hayvancılığın bel kemiği olan çobanlık mesleği, kimsenin yapmaması nedeniyle büyük bir sorun haline geldi.
Özellikle Sivas gibi hayvancılığın kalbinin attığı illerde, çoban bulmak giderek zorlaşıyor.
Hayvanlarıyla ilgilenecek çoban bulamayan bazı sürü sahipleri çareyi sürülerini satmakta buluyor.
Bu duruma halen direnen sürü sahipleri ise çobanların istekleri karşısında canlarından bezdiklerini belirtiyor.
Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını sattığını söyledi.
Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, “400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum.” dedi.