Hayvancıların çoban isyanı: Türk kalmadı, Afgan mum tutturuyor, devlet yardımcı olsa et bedava olur

Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, “400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum.” dedi.