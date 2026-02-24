Hazine destekli kredilerde yeni dönem: Peki şartlar neler? İşte 5 soruda 5 cevap

Karara göre, kredi başvurusunda bulunacak kişilerin en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle, vadesi geçmiş vergi ya da sosyal güvenlik primi borcu olmadığını ibraz etmesi gerekecek. Borçların yapılandırılmış olması durumunda ise yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak.