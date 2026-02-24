Hazine destekli kredilerde yeni dönem: Peki şartlar neler? İşte 5 soruda 5 cevap
Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kredilerden yararlanma şartları belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredileri, çiftçilerden esnaf ve sanatkarlara kadar çeşitli kesimlere finansman imkanları sağlıyor. Peki şartlar neler? İşte 5 soruda 5 cevap...
Resmi Gazete’nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili kredilere ilişkin yararlanma kriterleri netleşti.
Karara göre, kredi başvurusunda bulunacak kişilerin en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle, vadesi geçmiş vergi ya da sosyal güvenlik primi borcu olmadığını ibraz etmesi gerekecek. Borçların yapılandırılmış olması durumunda ise yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak.
Ayrıca, mevcut borcu bulunan üreticilerin krediye erişimini kolaylaştıran düzenlemeler de hayata geçirildi. Böylece finansmana ulaşım sürecinin daha esnek ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.