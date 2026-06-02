Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılandırma hamlesi: Vergi ve SGK borçlarına yeni düzenleme
Vergi ve SGK borçlularını ilgilendiren yeni bir yapılandırma çalışması gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü azaltmak amacıyla mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını güncel enflasyon koşullarına göre aşağı çekmeye yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Mevcut sistemde 72 aya kadar uzanan taksit imkânı bulunurken, vatandaşın üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesine yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıldığı bildirildi.
Yakın zamanda yürürlüğe giren ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran vergi borcu tecil yasası ile birlikte, mükellefler borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı bulmuştu. Aktif olarak işleyen mevcut sistemde borçlu vatandaşlar, ödemelerini yıllık yüzde 39 faiz oranıyla 72 aya kadar vadelendirebiliyorlar.
NTV'nin haberine göre, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin merkezinde, halihazırda yüksek bulunan bu tecil faiz oranlarının daha makul seviyelere çekilmesi yer alıyor. Bakanlık kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, vergi borçlularının daha az faiz maliyetiyle taksitlendirme yapabilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor.