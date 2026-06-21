Haziran 2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Milyonlarca emekli, bankaların güncel promosyon kampanyalarına odaklanmış durumda. Dul ve yetim aylığı alanlar dahil olmak üzere tüm hak sahiplerini kapsayan emekli maaş promosyonları, bankalar arasındaki rekabetle birlikte yeniden güncelleniyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu yeni kampanyalarda ödeme tutarları dikkat çekerken, en yüksek promosyon veren bankalar emekliler tarafından yakından araştırılıyor. İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon tutarları ve en yüksek ödeme yapan bankaların sunduğu kampanyalar...
Milyonlarca emekli, bankaların güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Dul ve yetim aylığı alanlar dahil olmak üzere tüm hak sahiplerini kapsayan emekli maaşı promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle yeniden şekillendi.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak maaş artışına yönelik beklentiler güçlenirken, emekliler için bankalardan da yeni promosyon kampanyaları devreye girdi. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen vatandaşlara yönelik nakit destek tutarlarını güncelledi.
İşte kamu ve özel bankaların güncel nakit destek tutarları ve en yüksek ödemeyi yapan o bankalar...
ZİRAATBANK
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan alan emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.
HALKBANK
Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ederken, SGK emeklilerine yönelik yeni ödeme tutarları da açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında;
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Öte yandan SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL promosyon alabiliyor.