Haziranda en çok hangi araç satıldı? İşte Türkiye'de en fazla satılan 5 otomobil modeli...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet oldu.