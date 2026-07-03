Haziranda en çok hangi araç satıldı? İşte Türkiye'de en fazla satılan 5 otomobil modeli...
ODMD verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 8,19 daralarak frene bastı. Sektörde dengelerin değiştiği ocak-haziran döneminde zirvenin sahibi yerini sağlamlaştırırken, haziran ayında en çok satılan otomobil dikkat çekti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet oldu.
HAZİRANDA LİDER RENAULT CLIO
Türkiye otomobil pazarında haziran ayının en çok satılan modeli Renault Clio oldu.
Model, 4 bin 807 adetlik perakende satışla listenin zirvesinde yer aldı. Clio'nun satışları mayıs ayına göre yüzde 21,1 arttı.
Renault Clio, yılın ilk altı ayında ulaştığı 28 bin 892 adetlik satışla da liderliğini korudu.
FIAT EGEA SEDAN İKİNCİ SIRADA
Listenin ikinci sırasında Fiat Egea Sedan yer aldı.
Model, haziran ayında 4 bin 742 adet satılırken, mayıs ayına göre satışlarını yüzde 151,2 artırdı.
Fiat Egea Sedan'ın yılın ilk yarısındaki toplam satışı 14 bin 766 adet olarak gerçekleşti.