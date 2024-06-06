Haziran'da mı emekli olunmalı yoksa Temmuz'da mı? Bu soruya yanıt verdi ve ekledi: 'Tek fark...'
Emekli olmak için gün sayanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik dilekçesini Haziran'da mı yoksa zam ayı olan Temmuz'da vermenin daha avantajlı olduğu geliyor. Peki Haziran'da mı emekli olunmalı yoksa Temmuz'da mı? İşte bu sorunun yanıtı...
"Haziran ayı başlarında genellikle emekliliği gelmiş okuyuculardan gelen sorular aynı olur; ‘Haziran ayında da mı emekli olmalıyım yoksa Temmuz ayını mı beklemeliyim, bu ay emekli olsam daha mı avantajlı, Temmuz ayında olmak mı avantajlı?" diye yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bu konudaki sorulara yanıt verdi.
"Kimileri de Haziran ayında emekli olanların Temmuz zammından yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor" diyen Doğan, "Haziranda mı emekli olunmalı temmuzda mı?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Emekli aylığı hesaplaması 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı hesaplanıyor. Hesaplanırken de; aylık brüt maaş, SGK’ya dönen prim tutarı, ödenen prim gün sayısı, aylık bağlama oranı hesaba katılıyor ve bu hesaba enflasyon, milli gelirdeki büyüme hızı da ekleniyor. Hesaplanan emekli aylığı da geçmiş 6 aylık enflasyon oranında arttırılıyor. 2000 yılı öncesi girişli olanlar için yıllık ortalama kazanç hesaplanıyor ve aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 1.2000 alınıyor.
SİGORTA GİRİŞİNE GÖRE EMEKLİ AYLIĞI
2000-2008 arası sigorta girişli olanlar da durum değişiyor; güncelleme katsayısı kullanılıyor, emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme rakamları ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor. Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. 2008 sonrası girişi olanlar da ise aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranı yüzde 30 olarak alınıyor ve büyüme hızına göre belirleniyor.