Haziran'da mı emekli olunmalı yoksa Temmuz'da mı? Bu soruya yanıt verdi ve ekledi: 'Tek fark...'

"Haziran ayı başlarında genellikle emekliliği gelmiş okuyuculardan gelen sorular aynı olur; ‘Haziran ayında da mı emekli olmalıyım yoksa Temmuz ayını mı beklemeliyim, bu ay emekli olsam daha mı avantajlı, Temmuz ayında olmak mı avantajlı?" diye yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bu konudaki sorulara yanıt verdi.