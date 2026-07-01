Haziranda yatırımcısını sevindiren ve üzen hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da haziran ayının sona ermesiyle birlikte BIST 100 endeksinde aylık performanslar da netleşti. Haziran ayında bazı hisseler yatırımcısına çift haneli kazanç sağlarken, bazı hisselerde ise sert değer kayıpları yaşandı.

Aylık performanslara göre BIST 100'de en yüksek yükseliş Destek Finans'ta görülürken, en sert düşüş ise Margün Enerji hisselerinde gerçekleşti.

Haziran ayında en çok yükselen hisseler...