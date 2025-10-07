Hedef fiyat rakamları değişti! Yatırımcılar dikkat: Ford için 14 aracı kurumdan son rakamlar...
Borsa İstanbul’da işlem gören Ford Otomotiv hisselerine ilişkin aracı kurumlar, güncel beklenti ve hedef fiyat raporlarını yatırımcılarla paylaştı.
Önümüzdeki günlerde kamuya açıklanması beklenen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosu öncesinde, hisse senedini araştırma kapsamında tutan 14 farklı aracı kurum tarafından güncel hedef fiyat raporu paylaşıldı.
İşte Ford için açıklanan 14 hedef fiyat...
İntegral Yatırım, 141,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Gedik Yatırım, 118,32 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 140,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
TERA Yatırım, 165,30 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 148,50 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.