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  4. Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell

Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell

Borsa İstanbul’da Haftanın ilk işlem gününde, aracı kurumlar işlem gören 15 hisse için hedef fiyat raporlarını yayımladı.

Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 5 Ağustos Salı günü aracı kurumlardan 15 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte 15 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

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Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell - Sayfa 2

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 8,71 TL
Tavsiye: Al

Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 10,60 TL
Tavsiye: Al

İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 11,00 TL
Tavsiye: Al

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Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell - Sayfa 3

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 150,00 TL
Tavsiye: Al

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Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell - Sayfa 4

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 310,00 TL
Tavsiye: Al

Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 455,00 TL
Tavsiye: –

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