Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: Koç, Migros, Tofaş, Ford, Mavi Giyim, Garanti, Turkcell
Borsa İstanbul’da Haftanın ilk işlem gününde, aracı kurumlar işlem gören 15 hisse için hedef fiyat raporlarını yayımladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 5 Ağustos Salı günü aracı kurumlardan 15 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 15 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Aksigorta A.Ş. (AKGRT)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 8,71 TL
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Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 10,60 TL
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İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 11,00 TL
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