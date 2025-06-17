Hedef fiyatlar değişti! Bu hisselere dikkat: THY, Koç, Migros, Otokar, Turkcell, Mavi Giyim, Tofaş
Borsa İstanbul'da işlem gören aralarında Tofaş, İş Yatırım, Migros, Otokar, Torunlar GYO, Turkcell ve Yapı Kredi da yer aldığı 12 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları 17 Haziran Salı günü de hız kesmeden sürdü. Gün içinde 12 farklı hisse senedi için yeni hedef fiyatlar ve tavsiyeler yatırımcılarla paylaşıldı.
İşte 12 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 430,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)
OYAK Yatırım hedef fiyatı: 67,38 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri