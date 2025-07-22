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  4. Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Hangi hisseler yükselecek? KRDMD, EREGL, PSGYO, HALKB..

Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Hangi hisseler yükselecek? KRDMD, EREGL, PSGYO, HALKB..

Borsa İstanbul'da işlem gören 5 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini paylaştı.

Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Hangi hisseler yükselecek? KRDMD, EREGL, PSGYO, HALKB.. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 22 Temmuz Salı günü aracı kurumlardan 5 hisse senedi için yeni hedef fiyat duyurusu yapıldı.

İşte 5 hisse için hedef fiyat tahminleri...

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Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Hangi hisseler yükselecek? KRDMD, EREGL, PSGYO, HALKB.. - Sayfa 2

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 36,77 TL
Tavsiye: Al

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Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Hangi hisseler yükselecek? KRDMD, EREGL, PSGYO, HALKB.. - Sayfa 3

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 50,96 TL
Tavsiye: Al

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Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Hangi hisseler yükselecek? KRDMD, EREGL, PSGYO, HALKB.. - Sayfa 4

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Oyak Yatırım hedef fiyat tahmini: 5,52 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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