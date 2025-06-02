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  4. Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir

Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir

Borsa İstanbul'da işlem gören aralarında BİM, THY, Aselsan, Erdemir, Turkcell, Tüpraş'ın da yer aldığı 11 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.

Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiye raporlarını açıklamayı sürdürüyor. 2 Haziran Pazartesi günü 11 farklı hisse senedi için yeni hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri paylaşıldı.

İşte 11 hisse için hedef fiyat tahminleri...

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Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir - Sayfa 2

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
Halk Yatırım hedef fiyatı: 35,40 TL
Tavsiye: Al

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Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir - Sayfa 3

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
İş Yatırım hedef fiyatı: 688,77 TL
Tavsiye: Al

TEB Yatırım hedef fiyatı: 680,67 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir - Sayfa 4

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
TEB Yatırım hedef fiyatı: 134,48 TL
Tavsiye: –

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