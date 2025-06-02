Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Turkcell, Tofaş, Erdemir
Borsa İstanbul'da işlem gören aralarında BİM, THY, Aselsan, Erdemir, Turkcell, Tüpraş'ın da yer aldığı 11 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiye raporlarını açıklamayı sürdürüyor. 2 Haziran Pazartesi günü 11 farklı hisse senedi için yeni hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri paylaşıldı.
İşte 11 hisse için hedef fiyat tahminleri...
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
Halk Yatırım hedef fiyatı: 35,40 TL
Tavsiye: Al
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
İş Yatırım hedef fiyatı: 688,77 TL
Tavsiye: Al
TEB Yatırım hedef fiyatı: 680,67 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri