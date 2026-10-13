BİM, Aselsan, Migros, Astor, Tüpraş'ta rakamlar değişti! 20 hisse için hedef fiyatlar açıklandı
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözde hisselerinin de aralarında olduğu 20 hisse için aracı kurumlar hedef fiyat tahmininde bulundu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı. 20 farklı hisse için aracı kurumlar hedef fiyat tahminlerini ve tavsiyelerini yayımladı.
İşte 20 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Ülker Bisküvi (ULKER)
HSBC, 120,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 150,80 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 156,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 142,57 TL
TAB Gıda (TABGD)
HSBC, 360,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 405,60 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 382,80 TL