Hedef fiyatlar, tavsiyeler değişti! Koç Holding için 13 aracı kurum son rakamlarını açıkladı
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hissesi için 13 farklı aracı kurum hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 2025 yılı 3. çeyrek bilançosu öncesinde hisse senedini araştırma kapsamında bulunduran 13 farklı aracı kurumdan güncel hedef fiyat raporu geldi.
İşte Koç Holding için açıklanan hedef fiyatlar...
Gedik Yatırım, 254,80 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 279,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
ÜNLÜ & Co, 285,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 270,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Vakıf Yatırım, 300,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 323,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.