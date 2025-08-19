Hedef fiyatlarda değişim dalgası: Bim, Ülker, Hektaş, Pegasus, Astor Enerji için beklenti değişti
Borsa İstanbul’da işlem gören aralarında Pegasus, Migros, Şok, Tav Havalimanları'nın da yer aldığı hisseler için yeni hedef fiyat raporları açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamalarını sürdürüyor. 19 Ağustos Salı günü, 17 hisse senedi için toplam 39 yeni hedef fiyat paylaşıldı.
İşte 17 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Deniz Yatırım, 4,30 TL hedef fiyat vererek sat tavsiyesi verdi.
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
PhillipCapital, 175,40 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 182,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 178,70 TL
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
Gedik Yatırım, 161,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 171,93 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 230,93 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ata Yatırım, 270,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 142,90 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 170,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 171,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 170,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 187,86 TL