Hedef fiyatlarını değiştirdi! O hissede beklenti 810 TL'ye çıktı... THYAO, PGSUS, MGROS, TOASA...
Garanti BBVA Yatırım, son güncellemesinde pek çok hisse adına hedef fiyatlarını değiştirdi. Bilhassa havacılık ve perakende sektörlerinde beklentiler yukarı revize edilirken, bir hissede hedef fiyatın 810 TL’ye yükselmesi yatırımcıların dikkatini çekti. THYAO, PGSUS, MGROS ve TOASO başta olmak üzere farklı sektörlerden hisselerde potansiyel kazanç oranları tekrardan şekillendi.
Aracı kurum raporları piyasada yön arayışına ışık tutmayı sürdürüyor. Garanti BBVA Yatırım’ın paylaştığı son hedef fiyat çalışması, havacılıktan perakendeye, enerjiden teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede önemli revizyonlar içeriyor. Güncellenen tahminlerde bazı hisseler için güçlü yükseliş beklentisi öne çıkarken, bir hisse için hedef fiyatın 810 TL bandına çıkarılması yatırımcı beklentilerini tekrardan gündeme taşıdı. İşte hedef fiyatlar...