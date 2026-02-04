Hedge fonları: Risk, strateji ve geleceğe bakış

Hedge fonları nedir?

Hedge fonları, yatırımcıların paralarını çeşitli varlıklara yönlendirerek yüksek getiri elde etmeyi hedefleyen yatırım fonlarıdır. Banka veya klasik yatırım fonlarından farklı olarak daha esnek ve riskli stratejiler uygularlar. Genellikle zengin bireyler veya kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilir. Hedge fonları, menkul kıymetler, döviz, emtia ve türev ürünler gibi birçok araçla işlem yapabilir. Amaç, piyasa koşullarına bağımlı kalmadan kazanç sağlamaktır. Bu fonlar, yatırımcısına potansiyel yüksek getiri sunarken riskleri de beraberinde taşır.