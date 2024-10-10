Hem çalışan hem de esnaf kadınlar için kritik formül! İşte az bilenen erken emeklilik yöntemleri
Türkiye’de çalışma hayatından uzaklaşan milyonlarca kadın bulunuyor. Başta doğum olmak üzere çeşitli nedenlerle işi bırakmak zorunda kadınlar için emekli edecek yasal formüller bulunuyor. İşte az bilinen erken emeklilik yöntemleri
Çalışma hayatına katılan kadınlar kimi çocuk yetiştirmek için iş yaşamından ayrılırken kimi de aile gelirine destek olmak için çalışıyor. Başta doğum olmak üzere çeşitli nedenlerle çalışma hayatına ara veren kadınlara avantaj sağlayan bazı emeklilik formülleri bulunuyor. Kadınların prim eksiğini kapatacak bu yöntemleri çoğu kişi bilmiyor.
Sigortalı çalışanların emekli olabilmesi için prim, yaş (EYT hariç) ve sigortalılık süresi gibi şartları yerine getirmesi şartı bulunuyor. Ancak çalışma hayatındaki kadınlar, hem iş hem de ev yaşamını birlikte devam ettirdiği için sırtına daha fazla sorumluluk yükleniyor. Kadınlari, evlilik, doğum veya başka nedenlerle çalışma hayatına bir süre ara verebiliyor. ara verebiliyor. Bu ara verme süreci doğum nedeniyle de olabiliyor. Bu durumda da sigortalılık süresini ve yaşı doldurmuş olsa bile prim eksiği nedeniyle emekliliği hiç düşünmüyor. Prim gün sayısında eksik olan kadınlar için bazı avantajlar sunuluyor. Anneye bu prim günü eksiğini çocuğu üzerinden tamamlama imkanı tanınıyor.
KADINLARIN STAJ AVANTAJI VAR
Sigortalı kadınlar doğum borçlanmasıyla emeklilik için prim ve zaman kazanıyor. Ancak doğum borçlanması için kadının sigortalı olduktan sonra doğum yapması şartı aranıyor. Posta Gazetesi’nin haberine göre bunun bir istisnası var. O da staj sigortası.
Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor. Hatta bu doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıcı öne çekileceğinden daha erken emekli olmak da mümkün hale gelebilir.