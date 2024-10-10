Hem çalışan hem de esnaf kadınlar için kritik formül! İşte az bilenen erken emeklilik yöntemleri

Sigortalı çalışanların emekli olabilmesi için prim, yaş (EYT hariç) ve sigortalılık süresi gibi şartları yerine getirmesi şartı bulunuyor. Ancak çalışma hayatındaki kadınlar, hem iş hem de ev yaşamını birlikte devam ettirdiği için sırtına daha fazla sorumluluk yükleniyor. Kadınlari, evlilik, doğum veya başka nedenlerle çalışma hayatına bir süre ara verebiliyor. ara verebiliyor. Bu ara verme süreci doğum nedeniyle de olabiliyor. Bu durumda da sigortalılık süresini ve yaşı doldurmuş olsa bile prim eksiği nedeniyle emekliliği hiç düşünmüyor. Prim gün sayısında eksik olan kadınlar için bazı avantajlar sunuluyor. Anneye bu prim günü eksiğini çocuğu üzerinden tamamlama imkanı tanınıyor.