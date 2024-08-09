Hem kiralık, hem satılık evler için yılbaşından itibaren zorunlu olacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 15 Eylül’de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi.