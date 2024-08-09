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Hem kiralık, hem satılık evler için yılbaşından itibaren zorunlu olacak

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), hem satılık, hem de kiralık gayrimenkuller için mecburi olacak. Doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

Hem kiralık, hem satılık evler için yılbaşından itibaren zorunlu olacak - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül’de başlayacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne (EİDS) ilişkin emlak sektörüne yönelik bir bilgilendirme notu gönderdi.

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Hem kiralık, hem satılık evler için yılbaşından itibaren zorunlu olacak - Sayfa 2

Yazıda doğrulama sisteminin devreye alınmasından sonra belgesi olmayan emlak işletmelerince ilan girişinin yapılamayacağı, bu kapsamda emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.

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Hem kiralık, hem satılık evler için yılbaşından itibaren zorunlu olacak - Sayfa 3

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 15 Eylül’de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi.

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Hem kiralık, hem satılık evler için yılbaşından itibaren zorunlu olacak - Sayfa 4

Bakanlığın bilgi notunda sistemin nasıl işleyeceği şöyle anlatıldı:

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