Hemen hemen her eve girmişti * Mersin merkezli mobilya devinden konkordato kararı

Mahkemenin kararına göre ise konkordato talebine ilişkin duruşma 25 Eylül’de yapılacak. Konkordatotakip.com’da yer alan açıklamada, “İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK’ nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur.” denildi.

Kaynak: konkordatotakip.com

Derleme: ekonomim.com