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  4. Hemen hemen her eve girmişti * Mersin merkezli mobilya devinden konkordato kararı

Hemen hemen her eve girmişti * Mersin merkezli mobilya devinden konkordato kararı

Bir döneme damga vuran mobilya devi ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Hemen hemen her eve girmişti * Mersin merkezli mobilya devinden konkordato kararı - Sayfa 1

Ürettiği kaliteli ve uzun ömürlü mobilyalarla tanınan Mersin merkezli Alsemo Mobilya konkordato talebinde bulundu. Ev tekstili ve aksesuarlar tarafında da üretimde bulunan Alsemo Mobilya aslında ürettiği yatak odası takımlarıyla tanınıyor.

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Hemen hemen her eve girmişti * Mersin merkezli mobilya devinden konkordato kararı - Sayfa 2

Ekonomik zorluklar çeken Alsemo Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na konkordato talebiyle başvuruda bulundu.

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Hemen hemen her eve girmişti * Mersin merkezli mobilya devinden konkordato kararı - Sayfa 3

Mahkemenin kararına göre ise konkordato talebine ilişkin duruşma 25 Eylül’de yapılacak. Konkordatotakip.com’da yer alan açıklamada, “İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK’ nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur.” denildi.

Kaynak: konkordatotakip.com

Derleme: ekonomim.com

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