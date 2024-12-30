2025 yılı ile beraber hepsi artacak! İşte kalem kalem artan rekor cezalar
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu'ndaki yeni düzenleme ile çevre kirliliğine neden olanlara yönelik cezalar yükseltildi. Yere çöp atanlar, sahte egzoz belgesi hazırlayanlar ve evde gürültü kirliliği oluşturanlar için daha ağır yaptırımlar getirildi. Yeni düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak.
2025'e çok az bir süre kala, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu çerçevesinde uygulanacak para cezalarına ilişkin tebliği yayımlamıştı.
Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, cezalar yüzde 49,92 oranında artırılacak ve yeni tarifeler 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre artacak cezalar şu şekilde belirlendi;
EGZOZ BELGESİNDE SAHTECİLİK YAPANA 114 BİN TL CEZA
- Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine ceza 9 bin 943 liradan 14 bin 310 liraya,
- Egzozundan çıkan emisyonla havayı kirletenin cezası 19 bin 900 liradan 28 bin 637 liraya,