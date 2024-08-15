Her eve girmişti, dev mobilya üreticisi iflas bayrağı açtı!

94 ŞUBESİ KAPANACAK

Şirket tüm şubelerini kapatmayacak. İlk etapta 94 mağaza kepenk indirecek. edition.cnn.com’un haberine göre büyük mobilya perakendecileri, özellikle ABD’li firmalar sürekli enflasyonla uğraşırken, pandemi patlamasından sonra mücadele etmeye devam ediyor. Ayrıca, mobilya gibi ürünler bütçe bilincine sahip tüketiciler için alışveriş listesinden hızla düştü.

Bu, LL Flooring gibi şirketler için işin çok daha zor olduğu anlamına geliyor.