Her eve girmişti, dev mobilya üreticisi iflas bayrağı açtı!
Dünya genelinde 300’den fazla şubesi bulunan mobilya üreticisi iflas ettiğini duyurdu.
Bir dönem Türkiye’de de ortaklıkları bulunan ABD merkezli Lumber Liquidators adıyla bilinen mobilya üreticisi iflas etti. Dünya geneline mobilya ihracatı yapan ve 2021 yılında adını değiştirerek LL Flooring olan mobilya devi ABD’de 11. Bölüme iflas başvurusunda bulundu.
94 ŞUBESİ KAPANACAK
Şirket tüm şubelerini kapatmayacak. İlk etapta 94 mağaza kepenk indirecek. edition.cnn.com’un haberine göre büyük mobilya perakendecileri, özellikle ABD’li firmalar sürekli enflasyonla uğraşırken, pandemi patlamasından sonra mücadele etmeye devam ediyor. Ayrıca, mobilya gibi ürünler bütçe bilincine sahip tüketiciler için alışveriş listesinden hızla düştü.
Bu, LL Flooring gibi şirketler için işin çok daha zor olduğu anlamına geliyor.
CEO Charles Tyson, "Zorlu bir makro ortamda likidite pozisyonumuzu iyileştirmek için yaptığımız kapsamlı çabaların ardından, 11. Bölüm sürecini başlatmanın şirket için ileriye dönük en iyi yol olduğuna karar verildi" dedi.
LL FLOORİNG HAKKINDA
2021'de adını değiştiren LL Flooring, yaklaşık 300 lokasyona sahip ve 500 çeşit sert yüzeyli zemin satıyor. Operasyonları sürdürmek ve satıcılara ödeme yapmak için 130 milyon dolar borçlu-sahip sermayesi sağladı.