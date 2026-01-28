Her markette raflarda yer alıyordu, dev marka iflasın pençesinde
Konkordato ve iflas kelimeleri son dönemde sık sık duyulmaya başladı. Son olarak her markette satan ünlü süt ürünü markası da iflasın pençesinde.
Son iki yıl içerisinde iflas başvurusu yapan çok sayıda firma var. Ne yazık ki günden güne artan bu kötü senaryoda, birçok dev markaya bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin dev süt ürünü markası iflasın eşiğine geldi.
Türkiye genelindeki tüm büyük marketlerde peynir ve süt ürünleriyle geniş bir pazar payına sahip olan Gürsüt, içine girdiği mali darboğazdan çıkış yolu arıyor. İzmir merkezli olan ve yüksek girdi maliyetleri ile borç yükü nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirket için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kritik bir karar verdi.
Mahkeme; Gürsüt Besicilik, Gürtepe Tarım, Progıda ve şirket sahibi Kosat Gürler hakkında tanınan konkordato kesin mühletini, normal şartlarda dolacağı 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren 6 ay daha uzatma kararı aldı.