Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...
Borsanın düşüşle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsada geride kalan Perşembe gününde BİST100 endeksi yüzde 1,02 düşüşle 9.102,02 puandan kapanış yaptı. 19 Haziran günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -4.197.584.000 TL olurken, BİST30 endeksinde -3.826.872.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplamda -6.662.414.000 TL aktif işlem farkı oluştu.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
1 | 21