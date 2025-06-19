Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Borsada geride kalan Perşembe gününde BİST100 endeksi yüzde 1,02 düşüşle 9.102,02 puandan kapanış yaptı. 19 Haziran günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -4.197.584.000 TL olurken, BİST30 endeksinde -3.826.872.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplamda -6.662.414.000 TL aktif işlem farkı oluştu.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...