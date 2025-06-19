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  4. Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Borsanın düşüşle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 1

Borsada geride kalan Perşembe gününde BİST100 endeksi yüzde 1,02 düşüşle 9.102,02 puandan kapanış yaptı. 19 Haziran günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -4.197.584.000 TL olurken, BİST30 endeksinde -3.826.872.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplamda -6.662.414.000 TL aktif işlem farkı oluştu.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 2

10 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Aktif Fark (TL): -192.273.000

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Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 3

9 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Aktif Fark (TL): -195.411.000

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Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 4

8 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Aktif Fark (TL): -269.436.000

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