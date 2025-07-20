Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul'da 14-18 Temmuz haftası, dalgalı bir seyirle geride kaldı. BİST100 endeksi haftayı yüzde 0,07’lik sınırlı bir artışla 10.366,16 puandan tamamladı. BİST100 endeksinde haftalık aktif alış-satış farkı -2 milyar 404 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, BİST30 endeksinde +1 milyar 305 milyon TL’lik pozitif fark dikkat çekti. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise -3 milyar 180 milyon TL oldu.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...