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  4. Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.

Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 14-18 Temmuz haftası, dalgalı bir seyirle geride kaldı. BİST100 endeksi haftayı yüzde 0,07’lik sınırlı bir artışla 10.366,16 puandan tamamladı.  BİST100 endeksinde haftalık aktif alış-satış farkı -2 milyar 404 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, BİST30 endeksinde +1 milyar 305 milyon TL’lik pozitif fark dikkat çekti. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise -3 milyar 180 milyon TL oldu.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 2

10 - Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Aktif fark: -346.345.000 TL

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Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 3

9 - Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS)
Aktif fark: -361.085.000 TL

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Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler... - Sayfa 4

8 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif fark: -379.937.000 TL

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