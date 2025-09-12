Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Borsada haftanın son işlem günü BİST100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 10.372,04 puandan kapanış yaptı. 12 Eylül Cuma günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark +128 milyon 990 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +629 milyon 535 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -1 milyar 649 milyon 802 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

