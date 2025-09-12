  1. Ekonomim
Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcılar odaklandı: İşte en çok alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul’da düşüşle kapandığı cuma günü en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.

Borsada haftanın son işlem günü BİST100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 10.372,04 puandan kapanış yaptı. 12 Eylül Cuma günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark +128 milyon 990 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +629 milyon 535 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -1 milyar 649 milyon 802 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...

10 - Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL)
Aktif Fark: -113 milyon 403 bin TL

9 - Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK)
Aktif Fark: -126 milyon 614 bin TL

8 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Aktif Fark: -153 milyon 311 bin TL

