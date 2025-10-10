  1. Ekonomim
Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 2,1 milyar TL!

Borsanın düşüşle kapandığı haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Borsada haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 10.720,36 puandan kapanış yaptı. 10 Ekim Cuma günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark –2 milyar 528 milyon 832 bin TL olurken, BİST30 endeksinde –1 milyar 951 milyon 577 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise –5 milyar 214 milyon 953 bin TL aktif işlem farkı görüldü.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

10 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Aktif Fark: –169 milyon 943 bin TL

9 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif Fark: –174 milyon 207 bin TL

8 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Aktif Fark: –190 milyon 921 bin TL

