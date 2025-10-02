  1. Ekonomim
Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 2,45 milyar TL!

Borsanın düşüşle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,23 düşüşle 11.082,63 puandan kapanış yaptı. 2 Ekim Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark -4 milyar 273 milyon 866 bin TL olurken, BİST30 endeksinde -2 milyar 871 milyon 205 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -6 milyar 403 milyon 543 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte perşembe günü en çok para çıkışı olan hisseler...

10 - Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)
Aktif Fark: -281 milyon 172 bin TL

9 - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Aktif Fark: -299 milyon 756 bin TL

8 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Aktif Fark: -346 milyon 282 bin TL

