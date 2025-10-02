Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 2,45 milyar TL!

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,23 düşüşle 11.082,63 puandan kapanış yaptı. 2 Ekim Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark -4 milyar 273 milyon 866 bin TL olurken, BİST30 endeksinde -2 milyar 871 milyon 205 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -6 milyar 403 milyon 543 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte perşembe günü en çok para çıkışı olan hisseler...