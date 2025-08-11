Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL!
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,60 artışla 11.038,32 puandan kapandı. Endekste aktif alış-satış farkı +1 milyar 74 milyon 274 bin TL, BİST30’da ise +1 milyar 255 milyon 159 bin TL olarak gerçekleşti; buna karşın tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -160 milyon 38 bin TL seviyesinde oldu.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
1 | 21