Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL!

Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,60 artışla 11.038,32 puandan kapandı. Endekste aktif alış-satış farkı +1 milyar 74 milyon 274 bin TL, BİST30’da ise +1 milyar 255 milyon 159 bin TL olarak gerçekleşti; buna karşın tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -160 milyon 38 bin TL seviyesinde oldu.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...