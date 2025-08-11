  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL!

Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL!

Borsanın yükselişle kapandığı haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL! - Sayfa 1

Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,60 artışla 11.038,32 puandan kapandı. Endekste aktif alış-satış farkı +1 milyar 74 milyon 274 bin TL, BİST30’da ise +1 milyar 255 milyon 159 bin TL olarak gerçekleşti; buna karşın tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -160 milyon 38 bin TL seviyesinde oldu. 

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

1 | 21
Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL! - Sayfa 2

10 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Aktif Fark: -108,424 milyon TL

2 | 21
Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL! - Sayfa 3

9 - Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
Aktif Fark: -163,664 milyon TL

3 | 21
Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 3,4 milyar TL! - Sayfa 4

8 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: -168,058 milyon TL

4 | 21