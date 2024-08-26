Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi
Son 4 yılda Türkiye'de pikap satışlarda büyük değişimler yaşandı. En çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi
SUV konforunda pikaplar, Türkiye'de son yıllarda oldukça fazla tercih edilen araç tiplerinin başında geliyor. Konforunun yanı sıra arazi aracı olması dayanıklılığını artırarak uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bu nedenle git gide ülkemizde pikap kullanımı yaygınlaşıyor.
2020 senesinden beri yaptığımız araştırmalarda ise zirvenin el değiştirdiğini görüyoruz. Arabam.com'un 2020 yılında yayınladığı raporda Türkiye'de en çok satan 5 pikap şu şekilde sıralandı:
Mitsubishi L200 Pickup 3.962
Ford Ranger Pickup 717