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  4. Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi

Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi

Son 4 yılda Türkiye'de pikap satışlarda büyük değişimler yaşandı. En çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi

Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi - Sayfa 1

SUV konforunda pikaplar, Türkiye'de son yıllarda oldukça fazla tercih edilen araç tiplerinin başında geliyor. Konforunun yanı sıra arazi aracı olması dayanıklılığını artırarak uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bu nedenle git gide ülkemizde pikap kullanımı yaygınlaşıyor.

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Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi - Sayfa 2

2020 senesinden beri yaptığımız araştırmalarda ise zirvenin el değiştirdiğini görüyoruz. Arabam.com'un 2020 yılında yayınladığı raporda Türkiye'de en çok satan 5 pikap şu şekilde sıralandı:

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Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi - Sayfa 3

Mitsubishi L200 Pickup 3.962

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Herkes ters köşe oldu; Türkiye'nin en çok satan 5 pikap modelinde zirve el değiştirdi - Sayfa 4

Ford Ranger Pickup 717

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