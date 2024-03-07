Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te unutulmuş paranız olabilir SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, sahipleri tarafından hesaplarda unutulabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan için sağlanan ödemeler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri kişiler tarafından unutabiliyor ya da fark edilemiyor. 1 | 9

e-Devlet üzerinden BES ve şahıs ödemelerinizi görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 2 | 9

SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, kontrol edilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerle bu ödemelerin bazıları sahipleri tarafından unutulabilmekte veya fark edilmiyor. Kimi durumlarda, ödemeler doğrudan hesaplara aktarılırken, bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor. 3 | 9