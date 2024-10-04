Hesaplar yapıldı, emekliye ocak zammı göründü! İşte senaryolara göre maaşlara gelecek artış oranı
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli kesiminde zam hesapları da yapılmaya başlandı. 3 aylık enflasyon verileriyle SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden 8.92’lik zammı hak etti. Geriye ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları kaldı. Peki, Enflasyon beklentilerine göre emekli ne kadar zam alacak? İşte maaşlara gelecek artış oranları
Türkiye İstatistik Kurumu’nun eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte emekli kesiminde yeni zam hesapları yapılmaya başlandı. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden 8.92’lik zammı garantiledi.
Yeni yıl için hesaplar yapılırken TÜİK tarafından 3 aylık veri yani ekim, kasım ve aralık enflasyon beklenecek.
Eylül ayı enflasyonu TCMB’nin beklentilerinin üstünde geldi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küresel ekonomi, enflasyon, para politikası stratejileri ve aldıkları kararların finansal piyasalara etkileri hakkında bir sunum yaptı. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karahan, Merkez Bankası'nın TÜİK ile aynı metodolojiyi kullanarak sahadan veri toplayarak bir endeks hesapladığını kaydetti.
Karahan, "Bu ay içinde topladığımız verilerden ulaştığımız sayı yüzde 2,5. Piyasa beklentisi ise yüzde 2,2. Beklentimizin biraz üzerinde geldi TÜİK enflasyonu. İşlenmemiş gıda fiyatları bu ay beklentimizin üstünde geldi. Burada oynaklık oldukça yüksek. Birkaç aydır oldukça düşük geliyordu işlenmemiş gıda. Bu ay biraz yüksek geldi. Genel görünüme bakmak gerekiyor. Bunu Haziran ayında da söyledik. Haziran ayında enflasyon 1.6 geldi. Piyasa beklentisinin çok çok altındaydı. Tarih göstergeleri de olumlu seyrediyordu. İstediğimiz gibi olmasına rağmen biz o zaman ‘tek bir yerden çıkarım yapmak doğru olmaz' demiştik. Enflasyon seviyesi yüksekken oynaklık yüksek olur. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Aydan aya bazen yüksek bazen düşük gelebilir. İki yönlü oynaklık olur” değerlendirmesinde bulundu.