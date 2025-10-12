  1. Ekonomim
  4. Hesaplarınız bayram edecek! 6 şirketin temettü ödemesi bu hafta hesaplara yatıyor...

Borsa İstanbul'da ekim ayının ikinci haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da sürüyor. 13-17 Ekim tarihleri arasında 6 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak.

İşte bu haftanın temettü takvimi…

LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
Hisse başına 0,1426024 TL brüt ve 0,121212 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 13 Ekim (4. taksit)

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Hisse başına 0,0214723 TL brüt ve 0,0214723 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 13 Ekim (1. taksit)

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
Hisse başına 1,9375 TL brüt ve 1,9375 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Ekim (3. taksit)

