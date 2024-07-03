Hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon ekonomiye nasıl yansır?

Enflasyon, ülke ekonomisinin en büyük sorunlarından biridir. Bir ülke için enflasyon kontrol edilemediği takdirde yıllarca süren ekonomik büyüme hiç beklenmedik şekilde tahrip olabilir. Dolayısıyla ülkeler için enflasyon ekonomik büyümeyi baltalayabilecek, hatta uzun süreli hasar verebilecek başlıca kalıcı tehditlerden biridir.