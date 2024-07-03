Hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon ekonomiye nasıl yansır?
Bir ekonomide genel fiyat düzeyinde meydana gelen sürekli artışa enflasyon denir. Peki, hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon ekonomiye nasıl yansır? İşte hiperenflasyona ilişkin detaylar…
Enflasyon
Enflasyon, belirli bir zaman döneminde ortalama mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli artış eğilimidir. Dolayısıyla enflasyon, ekonomi politikası amaçlarından biri olan fiyat istikrarının bozulma çeşitlerindendir. Enflasyon, yaşanan ekonomilerde paranın satın alma gücü düşer.
Enflasyon, ülke ekonomisinin en büyük sorunlarından biridir. Bir ülke için enflasyon kontrol edilemediği takdirde yıllarca süren ekonomik büyüme hiç beklenmedik şekilde tahrip olabilir. Dolayısıyla ülkeler için enflasyon ekonomik büyümeyi baltalayabilecek, hatta uzun süreli hasar verebilecek başlıca kalıcı tehditlerden biridir.
Hiperenflasyon nedir?
Hiperenflasyon, bir ekonomide yıllık enflasyon oranının yüzde 200 sınırını aştığı enflasyon oranıdır. Hiperenflasyon, paranın değerini yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir.
Hiperenflasyon ekonomiye nasıl yansır?
Hiperenflasyon sürecinin yaşandığı ekonomilerde para, değişim aracı olma özelliğini kaybeder. Dolayısıyla alım satım, malın malla değişimi olarak tanımlanan takas usulü üzerinden gerçekleştirilir.