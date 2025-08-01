Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek

Borsa İstanbul'da temettü süreci Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu ay 9 şirket,yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıklarken tarih ve tutar bilgilerini de duyurdu. Temettü dağıtacak şirketler arasında giyim, gıda, enerji, sigorta ve teknoloji sektörlerinden şirketler yer aldı.

İşte bu ay temettü ödemesi yapacak şirketler...