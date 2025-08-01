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  4. Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek

Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek

Borsa İstanbul’da işlem gören aralarında Astor Enerji, Türkiye Sigorta, Efor Çay ve Suwen'in de yer aldığı 9 şirket bu ay temettü ödemesi yapacak.

Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da temettü süreci Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu ay 9 şirket,yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıklarken tarih ve tutar bilgilerini de duyurdu. Temettü dağıtacak şirketler arasında giyim, gıda, enerji, sigorta ve teknoloji sektörlerinden şirketler yer aldı.

İşte bu ay temettü ödemesi yapacak şirketler...

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Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek - Sayfa 2

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
Hisse başına 0,125 TL brüt ve 0,10625 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 12 Ağustos 2025

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Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek - Sayfa 3

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)
Hisse başına 7,9883710 TL brüt ve 6,7901153 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 12 Ağustos 2025

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Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecek - Sayfa 4

LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit
Hisse başına 0,1426024 TL brüt ve 0,1212120 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 13 Ağustos 2025

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