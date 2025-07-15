Hisse başına 720 TL kâr! Yatırımcılar radarına aldı: Borsanın kâr şampiyonu şirketleri belli oldu

2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından, Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler arasında hisse başına kârı (HBK) en yüksek olan 20 açıklandı. Listenin zirvesinde yer alan şirket, hisse başına 720 TL'yi aşan kârıyla dikkat çekti.

Hisse başına kâr (HBK), bir şirketin net dönem kârının toplam hisse sayısına bölünmesiyle elde edilen finansal bir göstergedir. Şirketin kârlılığını ortaya koyan önemli bir kriter olsa da, tek başına değerleme yapmak için yeterli değildir çünkü şirketin sermaye yapısıyla doğrudan ilişkilidir.

İşe HBK değeri en yüksek 20 şirket...